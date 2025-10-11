L’imprenditrice digitale più famosa al mondo, madre delle sorelle Kardashian e Jenner, ha stupito tutti con effetti speciali. Kris Jenner, infatti, ha pubblicato un video dove si mostro biondo platino. A molti non è sfuggita, però, l’idea che si tratti in realtà di una parrucca. Certo è che il biondo platino le doni particolarmente. La celeb ha voluto -anche se temporaneamente- cambiare look alla vigilia del suo 70esimo compleanno, in calendario il 5 novembre. Il mago del suo cambio look è Chris Appleton, il suo hairstylist di fiducia. Kris Jenner diventa biondo platino (e ci piace). Ma l’hairstylist delle star Chris Appleton è abituato agli sconvolgimenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kris Jenner cambia look (e passa al biondo platino)