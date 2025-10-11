Kostic manda segnali incoraggianti con la Serbia | prova da non sottovalutare per l’esterno della Juve quei numeri sono molto interessanti

Kostic manda segnali incoraggianti con la Serbia: tutti i dettagli sulla prestazione dell’esterno della Juve. In una notte da dimenticare per la Serbia e per il suo compagno di squadra Dusan Vlahovic, la prestazione di Filip Kostic è stata quella di un instancabile motore che ha provato in tutti i modi a scardinare il muro dell’ Albania. L’esterno della Juventus è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, ma il suo enorme sforzo non è bastato a evitare una sconfitta pesantissima. I numeri della sua partita raccontano di un giocatore a cui è stato affidato il totale peso della manovra offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

