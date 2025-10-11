Kostic manda segnali incoraggianti con la Serbia | prova da non sottovalutare per l’esterno della Juve quei numeri sono molto interessanti
Kostic manda segnali incoraggianti con la Serbia: tutti i dettagli sulla prestazione dell’esterno della Juve. In una notte da dimenticare per la Serbia e per il suo compagno di squadra Dusan Vlahovic, la prestazione di Filip Kostic è stata quella di un instancabile motore che ha provato in tutti i modi a scardinare il muro dell’ Albania. L’esterno della Juventus è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, ma il suo enorme sforzo non è bastato a evitare una sconfitta pesantissima. I numeri della sua partita raccontano di un giocatore a cui è stato affidato il totale peso della manovra offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: kostic - manda
--> #TwittaHyboriaMinutoperMinuto #HyboriaLeague (giornata 3) #NemediaZamora ZAMORA Panchina: Mandas, Caprile, Dimarco, Solet, Wesley, Tomori, Brescianini, Sohm, Kostic, Pisilli, Zaniolo, Baldanzi, Simeone, Cutrone, Pellegrino. #fantacalcio --> - X Vai su X
#JuveMilan 0-0, pagelle #Juve (Tuttosport): Conceicao il più vivo, #David goffo e sfiduciato, #Openda altro flop, e #Tudor... Di Gregorio 6 Bravo nel rimanere su nel primo tempo sulla conclusione ravvicinata di Gimenez. Nella ripresa manda in fibrillaz - facebook.com Vai su Facebook