Kosovo domenica si vota per i sindaci | tensioni con la comunità serba

Il Kosovo alle urne domenica, in un clima di tensione nel nord del Paese, dove la comunità serba ha boicottato le ultime votazioni e ha perso la rappresentanza in 10 comuni a maggioranza serba. Questa volta la comunità serba partecipa, sperando di riconquistare il potere nella regione. Il Kosovo era una provincia serba fino a quando i bombardamenti della Nato del 1999 posero fine alla guerra tra le forze governative serbe e i separatisti di etnia albanese. Il conflitto causò circa 13.000 morti, per lo più di etnia albanese, e costrinse le truppe serbe ad abbandonare il territorio. Il Kosovo ha dichiarato l’indipendenza nel 2008. 🔗 Leggi su Lapresse.it

