Kosovo domenica si vota per i sindaci | tensioni con la comunità serba

Lapresse.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Kosovo alle urne domenica, in un clima di tensione nel nord del Paese, dove la comunità serba ha boicottato le ultime votazioni e ha perso la rappresentanza in 10 comuni a maggioranza serba. Questa volta la comunità serba partecipa, sperando di riconquistare il potere nella regione. Il Kosovo era una provincia serba fino a quando i bombardamenti della Nato del 1999 posero fine alla guerra tra le forze governative serbe e i separatisti di etnia albanese. Il conflitto causò circa 13.000 morti, per lo più di etnia albanese, e costrinse le truppe serbe ad abbandonare il territorio. Il Kosovo ha dichiarato l’indipendenza nel 2008. 🔗 Leggi su Lapresse.it

kosovo domenica si vota per i sindaci tensioni con la comunit224 serba

© Lapresse.it - Kosovo, domenica si vota per i sindaci: tensioni con la comunità serba

In questa notizia si parla di: kosovo - domenica

kosovo domenica vota sindaciKosovo, domenica si vota per i sindaci: tensioni con la comunità serba - (LaPresse) Il Kosovo alle urne domenica, in un clima di tensione nel nord del Paese, dove la comunità serba ha boicottato le ultime votazioni e ... stream24.ilsole24ore.com scrive

kosovo domenica vota sindaciKosovo, fine stallo parlamento con scelta vicespeaker serbo - In Kosovo si è sbloccato il nuovo stallo che si era creato sull'elezione di uno dei cinque vicepresidenti del parlamento, quello che spetta alla minoranza serba. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Kosovo Domenica Vota Sindaci