Koopmeiners ora è finita | a gennaio scambio resta in Serie A

Il centrocampista olandese proprio non decolla in bianconero e la sua avventura può arrivare al capolinea: lo scambio avrebbe del clamoroso Pausa nazionali, oltre a riflettere su possibili cambi in panchina per chi ha vissuto un inizio di stagione complicato, inevitabile pensare pure al mercato che si aprirà tra meno di tre mesi. Le big dovranno fare qualcosa per completare la rosa, ritoccare e modificare quello che è stato portato a termine in estate, o affrontare e risolvere qualche problema che si sta trascinando. La Juventus ha bisogno probabilmente di rinforzi a centrocampo, magari pure in difesa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Pagelle Villarreal Juve: delusione David in attacco, con Koopmeiners la sensazione è che sia finita – VIDEO
Koopmeiners-Juventus, è finita! Tudor urla e tremano i muri: arriva l'annuncio UFFICIALE
Stasera Juventus-Milan: nessuno lo dice, ma se Tudor potesse baratterebbe David, Openda e Zhegrova con Nicolussi Caviglia, Rovella e Barrenechea (e non è una battuta) Con Thuram malmesso, McKennie adattato, Koopmeiners desaparecido e Locatelli u
Koopmeiners, è finita con la Juve: scambio a gennaio in Serie A - Altra bocciatura per Teun Koopmeiners da parte di Igor Tudor e adesso pare davvero finita la pazienza con l'olandese.
Mercato Juve: possibile offerta della Roma per Koopmeiners a gennaio - Il tecnico croato sta infatti dando continuità al tandem formato da Locatelli e Thuram.