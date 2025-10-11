Il centrocampista olandese proprio non decolla in bianconero e la sua avventura può arrivare al capolinea: lo scambio avrebbe del clamoroso Pausa nazionali, oltre a riflettere su possibili cambi in panchina per chi ha vissuto un inizio di stagione complicato, inevitabile pensare pure al mercato che si aprirà tra meno di tre mesi. Le big dovranno fare qualcosa per completare la rosa, ritoccare e modificare quello che è stato portato a termine in estate, o affrontare e risolvere qualche problema che si sta trascinando. La Juventus ha bisogno probabilmente di rinforzi a centrocampo, magari pure in difesa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Koopmeiners, ora è finita: a gennaio scambio, resta in Serie A