Koopmeiners Juve è crisi vera | nemmeno la nazionale scuote il centrocampista Il club bianconero ora ha una necessità assoluta

Koopmeiners Juve, il centrocampista non riesce a sbloccarsi e nemmeno la Nazionale lo aiuta. Il club attende un acuto per tutelare l’investimento. Il periodo di appannamento di Teun Koopmeiners non accenna a finire, e la crisi di rendimento del centrocampista olandese preoccupa la Juventus. La pausa per le Nazionali, spesso vista come un’occasione per i giocatori in difficoltà per ritrovare fiducia, non sta sortendo l’effetto desiderato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore è rimasto in panchina per l’intera partita contro Malta giovedì, senza scendere in campo, un segnale che evidenzia un momento non brillante anche con la sua selezione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

