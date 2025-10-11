Koopmeiners Juve è crisi vera | nemmeno la nazionale scuote il centrocampista Il club bianconero ora ha una necessità assoluta
Koopmeiners Juve, il centrocampista non riesce a sbloccarsi e nemmeno la Nazionale lo aiuta. Il club attende un acuto per tutelare l’investimento. Il periodo di appannamento di Teun Koopmeiners non accenna a finire, e la crisi di rendimento del centrocampista olandese preoccupa la Juventus. La pausa per le Nazionali, spesso vista come un’occasione per i giocatori in difficoltà per ritrovare fiducia, non sta sortendo l’effetto desiderato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore è rimasto in panchina per l’intera partita contro Malta giovedì, senza scendere in campo, un segnale che evidenzia un momento non brillante anche con la sua selezione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: koopmeiners - juve
Capello a tutto tondo: «La scommessa della Juve sarà Koopmeiners. Vlahovic? Il suo ciclo sembra chiuso. Su Sancho…»
Allenamento Juve, bianconeri in campo alla Continassa: il messaggio di McKennie, Koopmeiners e Cambiaso ai tifosi – VIDEO
Koopmeiners Juve, ora vuole riprendersi tutto! Tudor lo aspetta per il riscatto: un nuovo ruolo per diventare una colonna della squadra
Clamoroso, Koopmeiners lascia la Juve a gennaio Resta in Serie A https://bit.ly/4mQsxp5 - facebook.com Vai su Facebook
(Cds) "Attaccanti e Koopmeiners: la Juve spera nei gol in nazionale" ? https://ow.ly/qfy350X8hOh - X Vai su X
Juventus, l’Olanda scarica Koopmeiners: non convocato per scelta tecnica - La crisi dell’ex Atalanta si estende anche in Nazionale Un momento nerissimo, una crisi che dal campo si estende ora anche all ... Scrive calcionews24.com
Koopmeiners non convocato dall’Olanda! Il numero 8 della Juventus è fuori dalla lista del ct Koeman. L’elenco ufficiale - Svelato l’elenco ufficiale Una bocciatura che fa rumore, un segnale che certifica un momento di ... juventusnews24.com scrive