Koopmeiners Juve è crisi vera | nemmeno la nazionale scuote il centrocampista Il club bianconero ora ha una necessità assoluta

Juventusnews24.com | 11 ott 2025

Koopmeiners Juve, il centrocampista non riesce a sbloccarsi e nemmeno la Nazionale lo aiuta. Il club attende un acuto per tutelare l’investimento. Il periodo di appannamento di  Teun Koopmeiners  non accenna a finire, e la crisi di rendimento del centrocampista olandese preoccupa la  Juventus. La pausa per le Nazionali, spesso vista come un’occasione per i giocatori in difficoltà per ritrovare fiducia, non sta sortendo l’effetto desiderato. Secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport, il giocatore è rimasto in panchina per l’intera partita contro  Malta  giovedì, senza scendere in campo, un segnale che evidenzia un momento non brillante anche con la sua selezione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

koopmeiners juve 232 crisiJuventus, l’Olanda scarica Koopmeiners: non convocato per scelta tecnica - La crisi dell’ex Atalanta si estende anche in Nazionale Un momento nerissimo, una crisi che dal campo si estende ora anche all ... Scrive calcionews24.com

koopmeiners juve 232 crisiKoopmeiners non convocato dall’Olanda! Il numero 8 della Juventus &#232; fuori dalla lista del ct Koeman. L’elenco ufficiale - Svelato l’elenco ufficiale Una bocciatura che fa rumore, un segnale che certifica un momento di ... juventusnews24.com scrive

