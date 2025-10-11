Kolo Muani Juventus la rivelazione sul francese | Ha aspettato fino al 31 agosto Cosa è successo nel corso dell’ultima estate

Kolo Muani Juventus: voleva tornare fino al 31 agosto, ma l’affare è sfumato ed è passato così al Tottenham dove sta pagando lo spaesamento. Il calciomercato estivo della Juventus è stato ricco di colpi di scena e retroscena, e uno dei più interessanti riguarda l’attaccante francese Randal Kolo Muani. Nonostante la sua cessione al Tottenham, l’attaccante aveva una priorità ben precisa prima della chiusura della finestra estiva. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Kolo Muani aveva in testa solo il ritorno alla Juventus fino all’ultimo giorno di mercato, il 31 agosto. L’attaccante, che aveva già vissuto un periodo felice in bianconero, sperava di concretizzare la trattativa, ma l’affare non si è concretizzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

