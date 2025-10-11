Kolo Muani Juventus la rivelazione sul francese | Ha aspettato fino al 31 agosto Cosa è successo nel corso dell’ultima estate

Juventusnews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kolo Muani Juventus: voleva tornare fino al 31 agosto, ma l’affare è sfumato ed è passato così al Tottenham dove sta pagando lo spaesamento. Il  calciomercato  estivo della  Juventus  è stato ricco di colpi di scena e retroscena, e uno dei più interessanti riguarda l’attaccante francese  Randal Kolo Muani. Nonostante la sua cessione al  Tottenham, l’attaccante aveva una priorità ben precisa prima della chiusura della finestra estiva. Secondo quanto riportato da  Tuttosport,  Kolo Muani   aveva in testa solo il ritorno alla Juventus  fino all’ultimo giorno di  mercato, il  31 agosto. L’attaccante, che aveva già vissuto un periodo felice in bianconero, sperava di concretizzare la trattativa, ma l’affare  non si è concretizzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

