Klodian Matija a Castrocaro per l’integrazione
Klodian Matija, il presidente del Rotary Club Cesenatico Mare, è fra i protagonisti di una interessante iniziativa culturale che si tiene a Terra del Sole, per la tappa conclusiva del festival ’ Il Mosaico delle Minoranze in Italia ’, promosso dall’associazione No.Vi.Art. di Forlì, un sodalizio impegnato a diffondere la cultura della pace attraverso la promozione della nonviolenza, e dalla Pro Loco di Castrocaro. "Questa iniziativa – dice Matija –, è importante per valorizzare una cultura ed un territorio dove ci sono più popoli e tanti interessanti aspetti interculturali. Ieri, il concerto della band Shega di Piana degli Albanesi, questa mattina il leader della formazione terrà una lezione concerto nella scuola di Castrocaro e nel pomeriggio alle 17 sarà inaugurata la mostra ’ Piana degli Albanesi e gli Arbereshe - Ricerche e memorie familiare ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: klodian - matija
Arrivò in Italia su un barcone a 16 anni, ora è il primo presidente albanese del Rotary: l'incredibile storia di Klodian Matija
Klodian Matija a Castrocaro per l’integrazione - Per il presidente dei rotariani di Cesenatico, il ritorno a Castrocaro rappresenta un tuffo nel passato: "Io oggi sono direttore di albergo – conclude Klodian Matija –, e dopo aver fatto da ... Segnala msn.com
Klodian Matija, arrivato in Italia su un barcone è il primo presidente albanese del Rotary - È sbarcato sulle coste italiane a bordo di un gommone quando aveva solo 16 anni: «Con me, c'erano tanti miei connazionali» racconta, e lo ... Scrive ilmattino.it