Klodian Matija a Castrocaro per l’integrazione

Klodian Matija, il presidente del Rotary Club Cesenatico Mare, è fra i protagonisti di una interessante iniziativa culturale che si tiene a Terra del Sole, per la tappa conclusiva del festival ’ Il Mosaico delle Minoranze in Italia ’, promosso dall’associazione No.Vi.Art. di Forlì, un sodalizio impegnato a diffondere la cultura della pace attraverso la promozione della nonviolenza, e dalla Pro Loco di Castrocaro. "Questa iniziativa – dice Matija –, è importante per valorizzare una cultura ed un territorio dove ci sono più popoli e tanti interessanti aspetti interculturali. Ieri, il concerto della band Shega di Piana degli Albanesi, questa mattina il leader della formazione terrà una lezione concerto nella scuola di Castrocaro e nel pomeriggio alle 17 sarà inaugurata la mostra ’ Piana degli Albanesi e gli Arbereshe - Ricerche e memorie familiare ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

