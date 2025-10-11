King Arthur | la spiegazione del finale del film

Il film storico King Arthur, uscito nel 2004 e diretto da Antoine Fuqua, rappresenta una reinterpretazione realistica e storicamente plausibile delle leggende arturiane. Lontano dalle atmosfere magiche e cavalleresche tipiche delle versioni più note del mito, questa pellicola tenta di ricondurre la storia di Artù e dei suoi cavalieri a un contesto più concreto, ambientandola durante l’occupazione romana della Britannia e collegandola a figure realmente esistite. Il film si ispira liberamente alla teoria secondo cui Artù potrebbe essere stato un ufficiale romano di origini sarmatiche, trasformando così il mito in un racconto di resistenza e libertà più vicino alle dinamiche storiche che a quelle fiabesche. 🔗 Leggi su Cinefilos.it