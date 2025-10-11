Pyongyang, 11 ottobre 2025 – Ennesima e annunciata esibizione muscolare della Corea del Nord. Si è tenuta ieri sera la parata per celebrare l’80esimo anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori, una sfilata interminabile di armi e soldati alla presenza del leader Kim Jong-un e di diversi ospiti internazionali. Tra loro, seduti vicino al dittatore nordcoreano, anche Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di Sicurezza russo e stretto collaboratore del presidente Vladimir Putin, il premier cinese Li Qiang e il segretario generale del Partito comunista vietnamita To Lam. This picture taken on October 10, 2025 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on October 11, 2025 shows a new intercontinental ballistic missile (ICBM) during the military parade to celebrate the 80th founding anniversary of the Workers' Party of Korea in Pyongyang. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Kim Jong-un mostra al mondo il missile balistico Hangsow 20. "Può portare più testate nucleari e colpire anche in Usa"