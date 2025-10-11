Khephren Thuram dopo Francia Azerbaigian | So che mio fratello è fiero di me non sono sorpreso da una cosa

Inter News 24 . Le parole del bianconero. Serata di emozioni per Khéphren Thuram, centrocampista della Juventus, che ha vissuto il suo esordio da titolare con la maglia della Francia. Al termine della sofferta vittoria contro l’Azerbaigian, il giovane mediano ha analizzato la prestazione, sottolineando la difficoltà di scardinare una difesa solida e compatta. Si è detto orgoglioso di aver debuttato dal primo minuto, specialmente a Parigi, la sua città, davanti alla sua famiglia. Un pensiero speciale è andato al fratello Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, assente per infortunio: Khéphren si è detto certo che suo fratello sia fiero di lui, definendola la cosa più importante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Khephren Thuram dopo Francia Azerbaigian: «So che mio fratello è fiero di me, non sono sorpreso da una cosa»

