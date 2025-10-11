Kerakoll e Villadoro all’esordio

Anche se in realtà si è cominciato già a giocare ieri sera, con sei anticipi di C e D maschile e di C femminile, e la serie D femminile inizierà solo tra due settimane, iniziano ufficialmente oggi i campionati minori di pallavolo: fari puntati sulla B maschile, per saggiare subito le ambizioni di Kerakoll Sassuolo e National Villa d’Oro, entrambe all’esordio in trasferta, i sassolesi a Montichiari, ed i rossoneri a Cremona, ma curiosamente anche le altrettanto attese Beca Tensped Spezzanese e Tecnoarmet Soliera 150 inizieranno il proprio cammino fuori casa, anche se per i solieresi si tratta del primo dei trenta derby della stagione, con Porta e compagni impegnati alle 21 al PalaAnderlini contro la Mo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kerakoll e Villadoro all’esordio

In questa notizia si parla di: kerakoll - villadoro

Kerakoll e Villadoro all’esordio - Anche se in realtà si è cominciato già a giocare ieri sera, con sei anticipi di C e D maschile e di C femminile, e la serie D femminile inizierà solo tra due settimane, iniziano ufficialmente oggi i c ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Kerakoll chiude il 2023 in crescita: ricavi a 774,1 mln (+4%), utile netto a 86 mln (+34,5%) - L'Italia si è confermato il mercato più rilevante con 458,4 mln di ricavi realizzati nel 2023, pari al 59% di quelli totali L’assemblea dei soci di Kerakoll, società benefit certificata B Corp e ... Scrive industriaitaliana.it