Kean-Retegui-Pio Esposito l’Italia va | il valzer delle punte stende l’Estonia
Grazie ai gol dei suoi attaccanti, la Nazionale di Gennaro Gattuso centra le terza vittoria consecutiva conquistanti punti pesanti L’ Italia fa il suo avvicinando in maniera sensibile i play off con cui provare a staccare il pass per i prossimi Mondiali. Dopo aver visto la Norvegia imporsi senza fronzoli contro Israele, gli uomini di Gattuso restano in scia ad Haaland e compagni ma vedono praticamente annullate le chances di ribaltare la differenza reti. Ad ogni modo, contro l’ Estonia era importante vincere e i tre punti sono arrivati grazie ad una prestazione che soprattutto nel primo tempo ha offerto contenuti tecnici non banali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: kean - retegui
Maccarone: "Con Retegui via, mi aspetto un altro capocannoniere italiano. Kean ma non solo..."
Kean e Retegui in campo insieme? Gattuso potrebbe schierare contro l’Estonia il 4-2-3-1 (Gazzetta)
Qualificazioni Mondiali 2026, c’è Italia-Estonia: le probabili formazioni. Gattuso lancia subito Retegui e Kean
Kean segna e poi si fa male. Sostituito da Pio Esposito. Sull'1-0 Retegui sbaglia un rigore. - facebook.com Vai su Facebook
-: Succede di tutto nel primo tempo di Estonia-Italia: Kean porta gli azzurri in vantaggio, poi si fa male ed è costretto ad uscire. Retegui prima sbaglia un calcio di rigore, poi, - X Vai su X
Kean-Retegui-Pio Esposito, l’Italia va: il valzer delle punte stende l’Estonia - Il tris con cui la Nazionale di Gattuso si è imposta contro l'Estonia non ammette repliche: i protagonisti dell'incontro. Riporta calciomercato.it
Kean-Retegui-Esposito: l'Italia vince sull'Estonia ma perde il centravanti viola - 1 sull'Estonia andando a segno con tutti e tre gli attaccanti anche se dopo un quarto d'ora ha perso il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, che pochi ... Scrive firenzeviola.it