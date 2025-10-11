Grazie ai gol dei suoi attaccanti, la Nazionale di Gennaro Gattuso centra le terza vittoria consecutiva conquistanti punti pesanti L’ Italia fa il suo avvicinando in maniera sensibile i play off con cui provare a staccare il pass per i prossimi Mondiali. Dopo aver visto la Norvegia imporsi senza fronzoli contro Israele, gli uomini di Gattuso restano in scia ad Haaland e compagni ma vedono praticamente annullate le chances di ribaltare la differenza reti. Ad ogni modo, contro l’ Estonia era importante vincere e i tre punti sono arrivati grazie ad una prestazione che soprattutto nel primo tempo ha offerto contenuti tecnici non banali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Kean-Retegui-Pio Esposito, l’Italia va: il valzer delle punte stende l’Estonia