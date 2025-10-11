Kean prima il gol poi l' infortunio alla caviglia | lascia il campo dopo solo 15 minuti
L'attaccante della Fiorentina è uscito zoppicante e con una rigida fasciatura. Al suo posto è entrato Pio Esposito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
