Kean il centravanti scrive la storia dell’Italia | 4° azzurro a compiere quell’impresa! I numeri

Calcionews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kean nella storia: è il quarto italiano a segnare in quattro gare consecutive di qualificazione ai Mondiali Moise Kean continua a scrivere il suo nome nella storia del calcio italiano. Secondo i dati forniti da Opta, l’attaccante classe 2000 è diventato il quarto giocatore nella storia della Nazionale italiana a segnare in almeno quattro partite . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

