Kean il centravanti scrive la storia dell’Italia | 4° azzurro a compiere quell’impresa! I numeri
Kean nella storia: è il quarto italiano a segnare in quattro gare consecutive di qualificazione ai Mondiali Moise Kean continua a scrivere il suo nome nella storia del calcio italiano. Secondo i dati forniti da Opta, l’attaccante classe 2000 è diventato il quarto giocatore nella storia della Nazionale italiana a segnare in almeno quattro partite . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Kean rimarrà alla Fiorentina? Sentite cosa ha detto quel giocatore nei confronti del centravanti viola
Rinnovo Kean, la Fiorentina rimane ottimista! Ecco le richieste del centravanti viola
La Fiorentina spende 25 milioni per il centravanti Piccoli, operazione perché va via Moise Kean?
Estonia-Italia, gli azzurri subito in goal con Kean (che si fa male ed esce) Grazie all'assist di Dimarco, il centravanti viola batte Hein con un potentissimo tiro sul secondo palo. Al suo posto Pio Esposito.
Partita aperta perché la Fiorentina deve giocare la partita della vita. Ottima reazione di carattere. Cristante sugli scudi. Soulé fuoriclasse. Kean grande centravanti!
Pioli, ecco il piano per rilanciare i viola. Da Kean solista ai trequartisti - Il tecnico della Fiorentina ha in mente alcune mosse chiave per far riemergere dagli abissi la sua Fiorentina. Scrive msn.com