Juventus Women Como LIVE | Schatzer torna titolare confermata De Jong in campionato

Juventus Women Como: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di Serie A Women. Seconda partita di campionato per la Juventus Women che si rituffa in Serie A Women dopo la galvanizzante vittoria in Champions contro il Benfica. Le bianconere ospitano Como e vogliono subito lasciarsi alle spalle il mezzo passo falso di Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Como 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 15.00 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Como 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Como LIVE: Schatzer torna titolare, confermata De Jong in campionato

In questa notizia si parla di: juventus - women

Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza

Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione

Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani

Prima gara di Serie A in casa per la Juventus Women che ospita il Como. La squadra bianconera si rituffa in campionato dopo la prima in Champions. Per il Como un banco di prova importante Nel primo commento le info su dove vedere la partita - facebook.com Vai su Facebook

Champions League, Juventus Women vince 2-1 in rimonta contro le portoghesi del Benfica - X Vai su X

Juventus Women-Como Women, la cronaca LIVE dalle 15 - La seconda giornata di campionato per la Juventus Women. Scrive ilbianconero.com

Dove vedere Juventus Women - Como: info su diretta tv e streaming sul match di Serie A femminile - Como di sabato 11 ottobre 2025 in TV e streaming su DAZN: orario, info e come seguire la Serie A femminile ... Riporta tag24.it