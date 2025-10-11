Juventus Women Como: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio La Marmora di Biella) – Seconda partita di campionato per la Juventus Women e brutto ko con il Como dopo la galvanizzante vittoria in Champions contro il Benfica. Juventus Women Como 0-1: sintesi e moviola. 1? Pavan dolorante a terra – Brighton le è rovinata addosso, ma può continuare 7? La Juve fa la partita – Come prevedibile, ma non ha avuto occasioni sino ad ora 9? Occasione Girelli – In estirada sul cross basso da destro di Godo. Gilardi in uscita ne intercetta la conclusione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Como 0-1: Nischler punisce, troppo poco