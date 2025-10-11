Juventus Women Como 0-1 LIVE | Nischler dimenticata in area

Juventus Women Como: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di Serie A Women. Seconda partita di campionato per la Juventus Women che si rituffa in Serie A Women dopo la galvanizzante vittoria in Champions contro il Benfica. Le bianconere ospitano Como e vogliono subito lasciarsi alle spalle il mezzo passo falso di Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Como 0-1: sintesi e moviola. 1? Pavan dolorante a terra – Brighton le è rovinata addosso, ma può continuare 7? La Juve fa la partita – Come prevedibile, ma non ha avuto occasioni sino ad ora 9? Occasione Girelli – In estirada sul cross basso da destro di Godo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Women - Como 0-0: termina il primo tempo - Terminano senza troppe emozioni i primi 45 minuti della sfida tra le bianconere e le ospiti. tuttojuve.com scrive

juventus women como 0Juventus Women, 0 gol realizzati nei primi 120 minuti in Serie A - Como le bianconere non sono riuscite a trovare la via della rete nonostante le occasioni di Girelli e Kullberg. Scrive tuttojuve.com

