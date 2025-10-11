Juventus Women Como 0-0 LIVE | si comincia a Biella

Juventus Women Como: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di Serie A Women. Seconda partita di campionato per la Juventus Women che si rituffa in Serie A Women dopo la galvanizzante vittoria in Champions contro il Benfica. Le bianconere ospitano Como e vogliono subito lasciarsi alle spalle il mezzo passo falso di Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Como 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d’inizio – Si comincia a Biella Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Como 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Women - Como, calcio d'inizio alle 15: Girelli dal 1', Bonansea parte dalla panchina - FORMAZIONI UFFICIALI Juventus: De Jong; Kullberg, Calligaris, Harviken; Krumbiegel, Brighton, Schatzer, Carbonell; Godo; Girelli (C), Beccari.

