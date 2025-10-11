Juventus Women Como 0-0 LIVE | inizia la ripresa dentro Bonansea
Juventus Women Como: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di Serie A Women. Seconda partita di campionato per la Juventus Women che si rituffa in Serie A Women dopo la galvanizzante vittoria in Champions contro il Benfica. Le bianconere ospitano Como e vogliono subito lasciarsi alle spalle il mezzo passo falso di Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Como 0-0: sintesi e moviola. 1? Pavan dolorante a terra – Brighton le è rovinata addosso, ma può continuare 7? La Juve fa la partita – Come prevedibile, ma non ha avuto occasioni sino ad ora 9? Occasione Girelli – In estirada sul cross basso da destro di Godo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
juventus - women
Juventus Women, 0 gol realizzati nei primi 120 minuti in Serie A - Como le bianconere non sono riuscite a trovare la via della rete nonostante le occasioni di Girelli e Kullberg. Lo riporta tuttojuve.com
Juventus Women - Como 0-0: è iniziato il recupero - Iniziato il primo dei cinque minuti di recupero 43' - Da tuttojuve.com