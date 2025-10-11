Juventus Women Como 0-0 LIVE | grande chance per Girelli

Juventusnews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus Women Como: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di Serie A Women. Seconda partita di campionato per la Juventus Women che si rituffa in Serie A Women dopo la galvanizzante vittoria in Champions contro il Benfica. Le bianconere ospitano Como e vogliono subito lasciarsi alle spalle il mezzo passo falso di Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Como 0-0: sintesi e moviola. 1? Pavan dolorante a terra – Brighton le è rovinata addosso, ma può continuare 7? La Juve fa la partita – Come prevedibile, ma non ha avuto occasioni sino ad ora 9? Occasione Girelli – In estirada sul cross basso da destro di Godo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus women como 0 0 live grande chance per girelli

© Juventusnews24.com - Juventus Women Como 0-0 LIVE: grande chance per Girelli

In questa notizia si parla di: juventus - women

Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza

Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione

Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani

juventus women como 0Juventus Women-Como Women, la cronaca LIVE dalle 15 - La seconda giornata di campionato per la Juventus Women. Riporta ilbianconero.com

juventus women como 0Serie A Women, Juventus-Como: probabili formazioni e dove vederla in tv - 0 che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, la Juventus Women torna in campo con l’obiettivo di sbloccarsi subito. Come scrive torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Women Como 0