Juventus Women Como 0-0 LIVE | Beccari ammonita per simulazione

Juventus Women Como: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la seconda giornata di Serie A Women. Seconda partita di campionato per la Juventus Women che si rituffa in Serie A Women dopo la galvanizzante vittoria in Champions contro il Benfica. Le bianconere ospitano Como e vogliono subito lasciarsi alle spalle il mezzo passo falso di Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Como 0-0: sintesi e moviola. 1? Pavan dolorante a terra – Brighton le è rovinata addosso, ma può continuare 7? La Juve fa la partita – Come prevedibile, ma non ha avuto occasioni sino ad ora 9? Occasione Girelli – In estirada sul cross basso da destro di Godo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

