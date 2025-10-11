Juventus Under 16 schiacciasassi! Gridel continua a vincere trascinato da un super Pipitò | altri tre punti dalla sfida contro lo Spezia Ecco come è andata

Juventus Under 16, altra grande vittoria contro lo Spezia e tre punti conquistati con la doppietta di Pipitò. Un percorso netto, una marcia che non conosce ostacoli. La Juventus Under 16 di Alessandro Gridel continua a dominare il campionato, centrando la quinta vittoria consecutiva in altrettante partite. Nel match disputato a La Spezia, i giovani bianconeri si sono imposti per 2-0 sui padroni di casa, grazie a una prestazione solida e a una doppietta del loro uomo più in forma: Pipitò. La squadra, composta dai talenti classe 2010, ha offerto un’altra prova di grande maturità. Dopo una prima fase di studio, la Juve ha preso in mano le redini del gioco e ha sbloccato il risultato nel primo tempo, con il suo numero 10, Pipitò, abile a finalizzare un’azione insistita e a portare i suoi in vantaggio all’intervallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 16 schiacciasassi! Gridel continua a vincere trascinato da un super Pipitò: altri tre punti dalla sfida contro lo Spezia. Ecco come è andata

In questa notizia si parla di: juventus - under

Hojlund Juventus, la pista che porta all’attaccante in uscita dal Manchester United è da seguire con attenzione: importanti novità

Juventus, UFFICIALE Conceicao a titolo definitivo: il comunicato del club

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus

La #Juventus Under 20 di Padoin stava vincendo 3-1 in casa contro il Lecce ma si fa raggiungere nei minuti di recupero 3-3 PECCATO - facebook.com Vai su Facebook

Weston #McKennie is ready to leave #Juventus in the next months. #transfers - X Vai su X

Raduno congiunto per le Nazionali Under 17 e Under 16 Femminili: Leandri e Del Prete ne convocano 24 per ciascuna rappresentativa - Jacopo Leandri e Priscilla Del Prete, tecnici rispettivamente delle Nazionali Under 17 e della nazionale Under 16 Fe3mminili, hanno diramato le convocazioni per lo stage congiunto che si svolgerà da ... Riporta calciopress.net

Sassuolo Juventus Under 16 0-1, Gridel fa tre su tre! Grande inizio dei bianconeri: Pame decide il match – VIDEO - 1: il recap del match vinto dai bianconeri di mister Gridel, tutti gli aggiornamenti Un percorso netto, a punteggio pieno. Secondo juventusnews24.com