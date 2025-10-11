Juventus Under 15 grandissima vittoria dei bianconeri contro lo Spezia! Dominio dei bianconeri che segnano cinque reti | ecco come è andata la partita

Juventus Under 15, grandissima vittoria dei bianconeri contro lo Spezia: tutti gli aggiornamenti sulla partita. Una reazione da grande squadra, una vittoria schiacciante che conferma un avvio di stagione da protagonisti. La Juventus Under 15 di Marco Pecorari prosegue la sua marcia da imbattuta, espugnando il campo dello Spezia con un netto 5-1. Una prestazione di grande qualità e carattere per i giovani bianconeri. La partita, valida per la quinta giornata di campionato, si era messa subito in salita. I padroni di casa, infatti, hanno sorpreso la Juve nei primissimi minuti, trovando il gol del vantaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 15, grandissima vittoria dei bianconeri contro lo Spezia! Dominio dei bianconeri che segnano cinque reti: ecco come è andata la partita

La #Juventus Under 20 di Padoin stava vincendo 3-1 in casa contro il Lecce ma si fa raggiungere nei minuti di recupero 3-3 PECCATO Vai su Facebook

Weston #McKennie is ready to leave #Juventus in the next months. #transfers - X Vai su X

Sassuolo Juventus Under 15 2-2, grande carattere dei bianconeri: recuperato due volte lo svantaggio e ottenuto il terzo risultato utile consecutivo - 2, grande carattere dei bianconeri: il recap del pareggio dei giovani di Pecorari Terzo risultato utile consecutivo e un’altra grande prova di carattere. Da juventusnews24.com

Ad Anagni la finale under 15 femminile: sfida tra Juventus e Milan - Sarà Anagni ad ospitare la finalissima del campionato under 15 femminile tra le selezioni giovanili di Milan e Juventus. ilmessaggero.it scrive