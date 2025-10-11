Juventus | Endrick Felipe potrebbe essere prestato a gennaio

Ilprimatonazionale.it | 11 ott 2025

Un talento in cerca di spazio Endrick Felipe Moreira de Sousa, il brasiliano classe 2006 acquistato dal Real Madrid per 60 milioni dal Palmeiras, sta vivendo un momento di stallo nella sua carriera europea. Arrivato a Madrid a luglio 2025, appena maggiorenne, il giovane attaccante ha debuttato in Liga contro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

