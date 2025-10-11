Juventus Adzic può essere il sostituto di Koopmeiners?

Le chiavi del centrocampo Vasilije Adzic e Teun Koopmeiners sono due giocatori che in questo momento rappresentano bene il momento attraversato dalla Juventus. Adzic si è fatto notare in positivo mentre Koopmeiners ormai è da troppo tempo al centro di una crisi senza via d’uscita. Le qualità di entrambi servirebbero come L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Adzic può essere il sostituto di Koopmeiners?

Adzic via dalla Juventus? Per il montenegrino possibile prestito in Serie A: ci pensa quel club! Tutti gli aggiornamenti

Adzic Juventus, note positive anche dal talento montenegrino contro la Reggiana! I tifosi si dividono: tenerlo o mandarlo in prestito per crescere? I numeri della sua prova

Juventus, Vasilije Adzic: il talento montenegrino punta alla ribalta

