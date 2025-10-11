Juve Tudor sotto la lente d’ingrandimento | Serve la stabilità che è mancata finora | ESCLUSIVA

Calciomercato.it | 11 ott 2025

La Juventus di Tudor ha i risultati dalla sua, ma le prestazioni non convincono: “Ora è attesa da un calendario di ferro e serve la stabilità che è mancata finora” Come tutti i venerdì, sul canale YouTube di Calciomercato.it, è stata pubblicata l’ultima puntata di Juve Zone: lo speciale settimanale sui bianconeri a cura della nostra redazione. L’ospite del giorno è stato Mirko Di Natale che, tra le altre cose, ha parlato del momento e del futuro di Igor Tudor. Juve, Tudor sotto la lente d’ingrandimento: “Serve la stabilità che è mancata fino a qua” ESCLUSIVA – Calciomercato.it (LaPresse) Diverse voci che si rincorrono parlano di un tecnico in bilico, o quantomeno attenzionato dalla società. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

