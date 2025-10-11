Juve pazza idea Maignan Si muove la Premier su Vlahovic | Chelsea e Tottenham

Torino, 11 ottobre 2025 – La Juve su Mike Maignan. Sì, appare una pazza idea ma c’è, è concreta, e la dirigenza sotto traccia ci sta lavorando. La pista è fattibile anche per contorni economici dato che il francese è in scadenza di contratto e per ora non ci sono stati segnali di rinnovo. Insomma, una possibile occasione a parametro zero per il mercato italiano e internazionale. Alla soglia dei 31 anni il portierone rossonero potrebbe decidere di cambiare aria dopo 5 anni di Milan e uno Scudetto. La Juve lo segue, ma ci sono anche Bayern e Chelsea. In uscita, invece, Dusan Vlahovic, che appare sempre più vicino alla cessione a parametro zero e la Premier si sta muovendo sfruttando il fatto che l’operazione sarebbe sostanzialmente gratuita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

