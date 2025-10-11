Un nuovo film “ Jumanji “, ispirato all’omonimo libro illustrato del 1981 di Chris Van Allsburg, è in produzione. A sei anni dal successo del secondo film “ Jumanji: The Next Level “, si torna a parlare del nuovo film. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, la produzione del film ancora senza titolo dovrebbe partire a novembre da Los Angeles. La fonte ha inoltre riferito che Brittany O’Grady (The White Lotus) avrà un ruolo nel film. Nessun altro dettaglio sul ruolo è stato rivelato al momento. Nuovi aggiornamenti saranno rivelati. Cosa sappiamo di Jumanji 3. Jumanji 3 (titolo non definitivo) sarà distribuito da Sony Pictures a paritre dall’11 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Jumanji 3 | Brittany O’Grady tra i nuovi membri del cast