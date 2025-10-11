Judo 15 azzurri presenti al Grand Prix di Lima | c’è anche l’unica medagliata dei Mondiali Junior

Pochi giorni dopo la conclusione dei Campionati Mondiali Junior, si riaccendono nuovamente i riflettori sul ‘Coliseo Eduardo Dibos’ per il Grand Prix di Lima, decimo appuntamento stagionale (escludendo le rassegne iridate giovanili e non) del World Tour 2025 di judo in programma da venerdì 11 a domenica 13 ottobre. Si comincia proprio oggi infatti, con il primo Final Block che andrà in scena nella notte italiana tra venerdì e sabato. L’Italia si presenta sui tatami peruviani con una rappresentativa di 15 atleti, 6 donne e 9 uomini, tra i quali figurano anche alcuni judoka che hanno preso parte una settimana fa ai Mondiali Junior nella stessa location. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, 15 azzurri presenti al Grand Prix di Lima: c’è anche l’unica medagliata dei Mondiali Junior

In questa notizia si parla di: judo - azzurri

LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: eliminati tutti gli azzurri nell’arco, aumenta l’attesa per atletica e judo

LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: Favorini giù dal podio nel judo, azzurri avanti nella finale per il bronzo del volley

LIVE Universiadi 2025, risultati 25 luglio in DIRETTA: Bedel avanti nel Judo. Bene gli azzurri nel canottaggio

Mondiali Junior di #Judo Non perderti gli Azzurrini e le Azzurrine live su JudoTV.com #FIJLKAM Vai su Facebook

Judo, 15 azzurri presenti al Grand Prix di Lima: c’è anche l’unica medagliata dei Mondiali Junior - L’Italia si presenta sui tatami peruviani con una rappresentativa di 15 atleti, 6 donne e 9 uomini ... Secondo oasport.it

Judo, Europei con vista su Parigi: a Zagabria 18 azzurri - Sono otto le nazionali presenti a ranghi completi (8 uomini e 8 donne): oltre all’Italia, anche Germania, Francia, Croazia, Paesi Bassi, Serbia, Spagna e Ucraina ... Segnala gazzetta.it