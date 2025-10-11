Joe Biden l’ex presidente Usa sottoposto a radioterapia per il cancro alla prostata

(Adnkronos) – Joe Biden ha iniziato una radioterapia per il cancro alla prostata che è stato diagnosticato all'ex presidente lo scorso maggio. Lo ha reso noto oggi il suo portavoce, dichiarando che "nell'ambito del trattamento per il cancro alla prostata, il presidente Biden è al momento viene sottoposto alla radioterapia e a una cura ormonale". . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Joe Biden sottoposto a radioterapia e terapia ormonale per il cancro alla prostata - L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden si sta sottoponendo a radioterapia per il cancro alla prostata diagnosticatogli a maggio, ha riferito sabato la NBC News, citando un portavoce dell'ex presi ... Scrive huffingtonpost.it

