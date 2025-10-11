Joe Biden la notizia è appena arrivata | Stati Uniti sotto choc
L’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta affrontando una delicata fase nel trattamento del cancro alla prostata, diagnosticato lo scorso maggio. La notizia è stata comunicata dalla NBC News nella giornata di sabato, riportando le dichiarazioni di un portavoce dell’ex presidente. Le informazioni diffuse illustrano il percorso terapeutico scelto dai medici, che prevede l’uso combinato di radioterapia e terapia ormonale con l’obiettivo di contrastare la progressione della malattia in modo efficace. Radioterapia e terapia ormonale: il piano terapeutico. Secondo quanto riferito ufficialmente, “Nell’ambito di un piano di trattamento per il cancro alla prostata, il presidente Biden è attualmente sottoposto a radioterapia e terapia ormonale”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
