Joe Biden la notizia è appena arrivata | Stati Uniti sotto choc

L’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta affrontando una delicata fase nel trattamento del cancro alla prostata, diagnosticato lo scorso maggio. La notizia è stata comunicata dalla NBC News nella giornata di sabato, riportando le dichiarazioni di un portavoce dell’ex presidente. Le informazioni diffuse illustrano il percorso terapeutico scelto dai medici, che prevede l’uso combinato di radioterapia e terapia ormonale con l’obiettivo di contrastare la progressione della malattia in modo efficace. Radioterapia e terapia ormonale: il piano terapeutico. Secondo quanto riferito ufficialmente, “Nell’ambito di un piano di trattamento per il cancro alla prostata, il presidente Biden è attualmente sottoposto a radioterapia e terapia ormonale”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

joe biden notizia 232“Biden ha insabbiato rapporto CIA su corruzione del figlio Hunter”/ La censura dopo i sospetti dell’Ucraina - Usa, bufera Biden: pubblicato rapporto CIA sull corruzione del figlio Hunter che era stato insabbiato. Da ilsussidiario.net

Biden ha una forma aggressiva di cancro alla prostata - Per Joe Biden &#232; il momento più duro della sua vita dalla morte della prima moglie in un incidente stradale cinquant'anni fa e da quella del figlio Beau nel 2015. Lo riporta ansa.it

