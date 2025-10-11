Joao Mario Juventus svelato il motivo del suo scarso impiego | Tudor su quella fascia gli preferisce Kalulu per questo motivo

Joao Mario Juventus, Tuttosport svela il motivo del ridotto impiego del portoghese: Tudor gli preferisce ad oggi Kalulu per un motivo in particolare. L’impiego finora limitato di  João Mário  nella  Juventus  ha sollevato qualche interrogativo tra gli addetti ai lavori e i tifosi della  Vecchia Signora. Il terzino portoghese, arrivato in estate per rinforzare la fascia destra, non ha ancora trovato continuità da titolare, e  Tuttosport  ha svelato il retroscena tattico che frena il suo utilizzo. Secondo il quotidiano sportivo, l’allenatore  Igor Tudor   non si fida ancora del tutto della sua fase difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

