Joao Mario Juventus svelato il motivo del suo scarso impiego | Tudor su quella fascia gli preferisce Kalulu per questo motivo
Joao Mario Juventus, Tuttosport svela il motivo del ridotto impiego del portoghese: Tudor gli preferisce ad oggi Kalulu per un motivo in particolare. L’impiego finora limitato di João Mário nella Juventus ha sollevato qualche interrogativo tra gli addetti ai lavori e i tifosi della Vecchia Signora. Il terzino portoghese, arrivato in estate per rinforzare la fascia destra, non ha ancora trovato continuità da titolare, e Tuttosport ha svelato il retroscena tattico che frena il suo utilizzo. Secondo il quotidiano sportivo, l’allenatore Igor Tudor non si fida ancora del tutto della sua fase difensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juve: Joao Mario per Alberto Costa, il Porto offre lo scambio ai bianconeri! Novità importanti e cosa potrebbe succedere
Chi è Joao Mario, il terzino destro che il Porto ha offerto alla Juventus nello scambio con Alberto Costa. Storia, carriera e identikit del giocatore
Juventus, Porto: scambio Strategico per la squadra, João Mário
João Mário tra luci e ombre: duttilità al servizio di Tudor - João Mário tra luci e ombre: duttilità al servizio di Tudor Infine, João Mário, arrivato dal Porto nell'ambito dell'operazione che ...
Quanto Costa aver scelto Joao Mario: il vero affare l'ha fatto il Porto - Per non fare torto a nessuno, diciamo così, il ct del Portogallo, ovvero Roberto Martinez, non ha convocato nessuno dei due, avendo la Nazionale lusitana talmente ampia possibilità di scelta anche nel ...