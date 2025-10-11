Jesi racconta se stessa con Aesis Publica La città si apre al futuro con un percorso innovativo e inclusivo

Anconatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI – La città di Jesi apre le porte del proprio patrimonio culturale con “Aesis Publica – Jesi, la città che racconta la sua storia”, un progetto innovativo e inclusivo promosso dal Rotary Club di Jesi in collaborazione con l’Amministrazione comunale.La presentazione del progetto è avvenuta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: jesi - racconta

Cerca Video su questo argomento: Jesi Racconta Stessa Aesis