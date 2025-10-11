Jeremy Allen White sul red carpet di Springsteen - Liberami dal nulla a Roma | Bruce ci insegna che bisogna imparare ogni volta a tornare ad ascoltare sé stessi

In Italia per la première di SpringsteenLiberami dal nulla, l'attore parla del peso e dell’onore di interpretare un’icona. «Temevo di interferire con l’immagine che i fan hanno di lui», dice. «Bruce mi ha insegnato a restare fedele a me stesso, anche quando il mondo fa rumore». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

