Jeremy Allen White sul red carpet di Springsteen - Liberami dal nulla a Roma | Bruce ci insegna che bisogna imparare ogni volta a tornare ad ascoltare sé stessi
In Italia per la première di Springsteen – Liberami dal nulla, l'attore parla del peso e dell’onore di interpretare un’icona. «Temevo di interferire con l’immagine che i fan hanno di lui», dice. «Bruce mi ha insegnato a restare fedele a me stesso, anche quando il mondo fa rumore». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Mikey Madison e Jeremy Allen White in trattative per unirsi al sequel di The Social Network
