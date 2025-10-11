Jeremy Allen White a Today | Amo lo showbiz ma i miei figli restano la priorità
Jeremy Allen White a Roma per la promozione di 'Springsteen: Liberami dal nulla', biopic sul noto cantante diretto dal regista Scott Cooper in uscita al cinema il 23 ottobre. Il film, in cui l'attore già noto al pubblico per i suoi ruoli in Shameless e The Bear interpreta proprio 'The Boss'. 🔗 Leggi su Today.it
Mikey Madison e Jeremy Allen White in trattative per unirsi al sequel di The Social Network
Jeremy Allen White sul red carpet di Springsteen - Liberami dal nulla a Roma: «Bruce ci insegna che bisogna imparare, ogni volta, a tornare ad ascoltare sé stessi» - In Italia per la première di Springsteen – Liberami dal nulla, l'attore parla del peso e dell’onore di interpretare un’icona. Si legge su vanityfair.it
Jeremy Allen White a Roma per l'anteprima del film su Bruce Springsteen: da Lillo a Serena Autieri, tutte le star presenti - La sensazione generale era che da un momento all’altro sarebbe apparso proprio lui, il mito del rock americano Bruce Springsteen The Boss ad onorare la première italiana ... Secondo ilmessaggero.it