Jensen Ackles reagisce alla sconvolgente cancellazione di Countdown

Jensen Ackles parla della sconvolgente cancellazione di Countdown. Ackles era il protagonista di Countdown nel ruolo del detective Mark Meachum. Dopo essere stato chiamato a indagare e rintracciare il responsabile dell’omicidio di un agente del Dipartimento della Sicurezza Nazionale, scopre un’enorme cospirazione. La prima stagione si è conclusa con un grande colpo di scena dopo il rapimento dell’agente speciale Amber Oliveras ( Jessica Camacho ). Ackles e lo showrunner Derek Haas avevano precedentemente espresso il desiderio di continuare la serie. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

