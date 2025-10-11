Jensen Ackles reagisce alla sconvolgente cancellazione di Countdown
Jensen Ackles parla della sconvolgente cancellazione di Countdown. Ackles era il protagonista di Countdown nel ruolo del detective Mark Meachum. Dopo essere stato chiamato a indagare e rintracciare il responsabile dell’omicidio di un agente del Dipartimento della Sicurezza Nazionale, scopre un’enorme cospirazione. La prima stagione si è conclusa con un grande colpo di scena dopo il rapimento dell’agente speciale Amber Oliveras ( Jessica Camacho ). Ackles e lo showrunner Derek Haas avevano precedentemente espresso il desiderio di continuare la serie. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: jensen - ackles
Tracker stagione 3: come russell di jensen ackles svela il complotto del governo
Il miglior personaggio televisivo di jensen ackles rimarrà imbattuto
Tracker 3: due attori lasciano il cast prima della nuova stagione, e Jensen Ackles potrebbe tornare
Prime Video cala l'accetta, senza pietà. Cancella infatti in un colpo solo sia COUNTDOWN con Jensen Ackles che BUTTERFLY con Daniel Dae Kim, le sue due novità di quest'estate. #SerieTV #Cancelled - X Vai su X
In un’intervista con FangasmSPN, Jensen Ackles ha raccontato un momento davvero inaspettato sul set di The Boys 5: “Sono entrato, ho detto ‘Oh mio Dio’, e sono subito uscito. Non ero preparato a quello, e non credo che nessun altro lo sarà.” L’attore, che in Vai su Facebook
Tracker 3: Justin Hartley e Jensen Ackles sferrano pugni nel promo del primo episodio - La terza stagione di Tracker, la serie d'azione con Justin Hartley nei panni di di un risolutore sulle tracce di persone scomparse, in Italia arriverà prossimamente su Disney+: ecco cosa ci aspetta. Riporta comingsoon.it