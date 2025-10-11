Jennifer Lopez infuoca New York in rosso | il look sul set del nuovo film Netflix fa impazzire i fan

Jennifer Lopez è tornata. E, come sempre, non passa inosservata. Sul set del suo nuovo film per Netflix, The Last Mrs. Parrish, la superstar è stata immortalata in un look che sembra uscito da un sogno glamour degli anni Sessanta: abito rosso acceso, cintura nera a segnare la silhouette, guanti, cappello e occhiali da diva. Il tutto completato da scarpe con tacco vertiginoso e piccoli orecchini di diamanti. Le immagini, trapelate dal set, confermano quello che si sospettava: nel nuovo thriller, J.Lo interpreterà una donna dal fascino sofisticato e pericoloso. Una di quelle protagoniste che si muovono tra eleganza e inganno, come solo lei sa fare. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Jennifer Lopez infuoca New York in rosso: il look sul set del nuovo film Netflix fa impazzire i fan

