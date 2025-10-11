Jeff Wall esplora la società alle Gallerie d’Italia

Lidentita.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intesa Sanpaolo nella sede torinese delle  Gallerie d’Italia apre al pubblico dal 9 ottobre 2025 al primo febbraio 2026 la nuova mostra intitolata “ Jeff Wall Photographs”, dedicata a uno dei più influenti artisti fotografici contemporanei, per la curatela di David Campany, scrittore, critico d’arte e direttore creativo dell’International Center of Photography  di New York. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

jeff wall esplora la societ224 alle gallerie d8217italia

© Lidentita.it - Jeff Wall esplora la società alle Gallerie d’Italia

In questa notizia si parla di: jeff - wall

Jeff Wall, così lontano e così vicino: fotografia oltre la realtà

La realtà messa in Scena: Jeff Wall in mostra alle Gallerie d'Italia di Torino

Jeff Wall: la fotografia è enigmatica perché ci somiglia troppo

jeff wall esplora societ224Jeff Wall. Photographs - Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 9 ottobre 2025 al 1° febbraio 2026 alle Gallerie d'Italia – Torino la nuova mostra JEFF WALL. Come scrive itinerarinellarte.it

jeff wall esplora societ224La realtà messa in Scena: Jeff Wall in mostra alle Gallerie d'Italia di Torino - Le Gallerie d'Italia – Torino di Intesa Sanpaolo aprono le loro porte a uno dei maestri indiscussi della fotografia contemporanea. Scrive torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Jeff Wall Esplora Societ224