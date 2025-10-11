Jazz imperdibile Yazz Ahmed alla Sala Vanni
Chi non la conosce potrebbe aspettarsi un concerto difficile o per soli intenditori, ma la musica di Yazz Ahmed è tutt’altro: è accessibile, piena di colore, con melodie che si aprono come linee vocali e ritmi che invitano a muoversi, più che a decifrare. Le sue composizioni hanno una chiarezza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: jazz - imperdibile
Rhegium Jazz Orchestra, concerto imperdibile a Porto Bolaro
Appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz internazionale: il concerto del Benito Gonzalez Trio, formazione guidata dal pianista venezuelano Benito Gonzalez, figura di spicco della scena jazz mondiale. Il Benito Gonzalez Trio rappresenta una delle f - facebook.com Vai su Facebook
Jazz, imperdibile Yazz Ahmed alla Sala Vanni - bahreinita porta a Firenze la sua unica data italiana con il nuovo album capolavoro “A Paradise in the Hold” ... Riporta firenzetoday.it