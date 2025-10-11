Jazz imperdibile Yazz Ahmed alla Sala Vanni

Chi non la conosce potrebbe aspettarsi un concerto difficile o per soli intenditori, ma la musica di Yazz Ahmed è tutt’altro: è accessibile, piena di colore, con melodie che si aprono come linee vocali e ritmi che invitano a muoversi, più che a decifrare. Le sue composizioni hanno una chiarezza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Jazz, imperdibile Yazz Ahmed alla Sala Vanni - bahreinita porta a Firenze la sua unica data italiana con il nuovo album capolavoro “A Paradise in the Hold” ... Riporta firenzetoday.it

