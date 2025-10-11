Di solito imperturbabile, Jannik Sinner ha rivelato qual è la cosa capace di farlo davvero infuriare, e non c’entra il tennis. Non sono le chiamate sbagliate del sistema elettronico o le pause bagno degli avversari a metterlo alla prova, ma qualcosa che tocca una sua grande passione: le automobili. “Se qualcuno mi graffiasse la macchina, sarei davvero, davvero arrabbiato ”, ha ammesso il numero due del mondo, mostrando un lato più umano e ironico durante un’intervista in cui gli venivano proposte varie situazioni potenzialmente irritanti. Back in Monaco Jannik with his Audi RS6 ABT Via likeag pic. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la furia inedita: "Se mi graffi l'auto..."