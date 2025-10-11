Jannik Sinner la furia inedita | Se mi graffi l' auto
Di solito imperturbabile, Jannik Sinner ha rivelato qual è la cosa capace di farlo davvero infuriare, e non c’entra il tennis. Non sono le chiamate sbagliate del sistema elettronico o le pause bagno degli avversari a metterlo alla prova, ma qualcosa che tocca una sua grande passione: le automobili. “Se qualcuno mi graffiasse la macchina, sarei davvero, davvero arrabbiato ”, ha ammesso il numero due del mondo, mostrando un lato più umano e ironico durante un’intervista in cui gli venivano proposte varie situazioni potenzialmente irritanti. Back in Monaco Jannik with his Audi RS6 ABT Via likeag pic. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
Jannik Sinner, Nick Kyrgios senza vergogna: "Non è una parodia"
Jannik Sinner, ops: clamorosa gaffe sulle serie tv
Jannik Sinner - punti nel ranking ATP live: 10000 Aryna Sabalenka - punti nella WTA race live: 10000 - X Vai su X
Jannik Sinner si ritira per crampi e subito i leoni da tastiera si scatenano. Ma chi ha visto la partita sa che Jannik ha dato tutto sul campo e zoppicava vistosamente. Nel secondo set contro Griekspoor, lo stesso in cui aveva avuto 6 chance break, era arrivato a - facebook.com Vai su Facebook
Fedez e il dissing contro Jannik Sinner: «Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler». Scoppia la polemica - Con una storia su Instagram, il rapper ha pubblicato il testo di una canzone inedita, nella quale cita anche il campione altoatesino ... Come scrive leggo.it
Aryna Sabalenka chiama Carlos Alcaraz “Jannik”: la gaffe virale dopo gli US Open 2025 - Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz hanno regalato un siparietto divertente durante la loro intervista congiunta al Today Show, all’indomani delle rispettive vittorie agli US Open 2025. Segnala corriereadriatico.it