Jankulovski ricorda i tempi in rossonero | Il 2007 è stato l’anno più bello

Pianetamilan.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per 'Storie di Serie A' a 'Radio TV Serie A' Dan Peterson ha intervistato Marek Jankulovski. Tra i vari temi trattati, ha ricordato i tempi trascorsi al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

jankulovski ricorda i tempi in rossonero il 2007 232 stato l8217anno pi249 bello

© Pianetamilan.it - Jankulovski ricorda i tempi in rossonero: “Il 2007 è stato l’anno più bello”

In questa notizia si parla di: jankulovski - ricorda

jankulovski ricorda tempi rossoneroJankulovski ricorda i tempi in rossonero: “Il 2007 è stato l’anno più bello” - Per 'Storie di Serie A' a 'Radio TV Serie A' Dan Peterson ha intervistato Marek Jankulovski. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Jankulovski Ricorda Tempi Rossonero