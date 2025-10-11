James Gunn spiega come il finale di Peacemaker cambierà per sempre il DCU

+++ ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DELLA SECONDA STAGIONE DI PEACEMAKER +++ Quando “Superman” è uscito a luglio, ha rappresentato la prima grande introduzione sul grande schermo del nuovo Universo DC, supervisionato dai co-direttori dei DC Studios James Gunn e Peter Safran. Ma a quanto pare la seconda stagione della serie HBO Max di Gunn “Peacemaker”, conclusasi giovedì, fornisce un trampolino di lancio ancora più cruciale per la storia che Gunn intende raccontare all’interno del DCU, con l’introduzione di due importanti nuovi elementi del franchise tratti dai fumetti DC: l’agenzia segreta Checkmate e il pianeta prigione metaumano Salvation. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - James Gunn spiega come il finale di “Peacemaker” cambierà per sempre il DCU

