La cantante e attrice Clara Soccini ha confermato di essere single dopo tre anni di storia con Jacopo Neri, ex giocatore di basket 26enne. Jacopo ha sempre amato lo sport: in passato ha giocato a basket mentre ora preferisce gli sport d’acqua o sulla neve. A dicembre dello scorso anno è stato al Circolo Polare Artico dove si è divertito soprattutto con le motoslitte. In un’intervista a Radio Deejay, Clara aveva raccontato di lui: “L’amore non è cambiato dopo Sanremo. Mi ha conosciuto in una fase in cui ero molto diversa da adesso, stavo attraversando un periodo molto difficile e mi è stato molto vicino anche in una situazione molto diversa da quella che vivo adesso”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jacopo Neri, chi è l’ex fidanzato di Clara e perché è finita