Jackson Martinez torna a giocare e incanta tutti | l'ex Porto dopo il calcio aveva cambiato vita

Jackson Martinez torna a giocare una partita tra leggende del Porto e il tempo per lui sembra non essersi fermato. Il colombiano si è reso protagonista di 4 gol di cui uno in rovesciata a dir poco stupendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: jackson - martinez

A 2025 Billie Blue Winners’ Jacket to add to her collection Sara Errani joins Arantxa Sanchez Vicario and Conchita Martinez on five career #BJKCup titles - facebook.com Vai su Facebook

Jackson Martinez torna a giocare e incanta tutti: l’ex Porto dopo il calcio aveva cambiato vita - Jackson Martinez torna a giocare una partita tra leggende del Porto e il tempo per lui sembra non essersi fermato ... Lo riporta fanpage.it