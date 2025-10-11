Jackson Martinez torna a giocare e incanta tutti | l'ex Porto dopo il calcio aveva cambiato vita

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jackson Martinez torna a giocare una partita tra leggende del Porto e il tempo per lui sembra non essersi fermato. Il colombiano si è reso protagonista di 4 gol di cui uno in rovesciata a dir poco stupendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

