Jackie Charlton e quel rigore che l' ha fatto ricominciare a fumare
Sarebbe potuto diventare un poliziotto invece ha preferito fare un provino per il Leeds, dove ha giocato per tutta la carriera. Poi l'incredibile parentesi come commissario tecnico dell'Irlanda, con cui ha scoperto di avere tante cose in comune. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
