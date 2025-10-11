Ivanka Trump il marito Jared Kushner e Steve Witkoff pregano al Muro del Pianto a Gerusalemme

La figlia di Donald Trump, Ivanka, il genero del tycoon Jared Kushner e l’inviato l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, hanno visitato il Muro del Pianto a Gersualemme. Witkoff ha detto ai cronisti di essere “molto felice” del cessate il fuoco firmato a Gaza, che ha contribuito a mediare per il presidente Trump. “Siamo molto felici che gli ostaggi saranno liberati lunedì – ha aggiunto – ci sarà pace e molte vite saranno salvate”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ivanka Trump, il marito Jared Kushner e Steve Witkoff pregano al Muro del Pianto a Gerusalemme

