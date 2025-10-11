Its il ministro Valditara inaugura i laboratori 4.0 | il robot umano e i bracci automatici per puntare ai nuovi lavori

Quotidianodipuglia.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un investimento di «ben 25 milioni di euro, molto significativo» per un Istituto tecnologico superiore di eccellenza «che apre prospettive per tutto il territorio».. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

its il ministro valditara inaugura i laboratori 40 il robot umano e i bracci automatici per puntare ai nuovi lavori

© Quotidianodipuglia.it - Its, il ministro Valditara inaugura i laboratori 4.0: il robot umano e i bracci automatici per puntare ai nuovi lavori

In questa notizia si parla di: ministro - valditara

Il Ministro Valditara “convince” gli italiani: pugno duro su esami e cellulari in classe promosso dal 70% dei cittadini. SONDAGGIO Demopolis

Il Ministro Valditara “convince” gli italiani: pugno duro su esami e cellulari in classe promosso dal 70% dei cittadini. SONDAGGIO Demopolis per Esperia

Il ministro Valditara: «La scuola in Campania va meglio. Ora lotta ai diplomifici»

its ministro valditara inauguraIts, il ministro Valditara inaugura i laboratori 4.0: il robot umano e i bracci automatici per puntare ai nuovi lavori - Proprio in quest’ambito, sono 25 gli studenti egiziani che frequentano il corso di alta specializzazione in “Lean Supply Chain Manager”, erogato in lingua inglese, all’Its Academy Mobilità. Da quotidianodipuglia.it

its ministro valditara inauguraTaranto, il ministro Valditara inaugura i Laboratori 4.0 e il Campus dell’ITT Pacinotti - Il ministro Valditara a Taranto il 10 ottobre per inaugurare i Laboratori 4. Da trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Its Ministro Valditara Inaugura