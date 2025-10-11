Itinerari fuori rotta | una Barcellona alternativa

Esistono due Barcellona. C’è quella delle cartoline, affollata di turisti che si accalcano davanti alle opere di Gaudí, percorrono le Ramblas tra venditori ambulanti e ristoranti per stranieri, e si perdono nei vicoli del Barrio Gótico cercando l’ennesimo angolo instagrammabile. E poi c’è l’altra città, quella che si nasconde dietro le quinte del grande spettacolo turistico, dove i barcellonesi vivono realmente e dove la storia catalana si manifesta in forme inaspettate e autentiche. Questa seconda Barcellona non urla per attirare l’attenzione, non compare nei primi risultati delle ricerche online, non ha code chilometriche all’ingresso. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

