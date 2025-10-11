Italservice Pizza | Dopo l’acquisto di Jamicic ci aspettiamo un campionato al vertice

"Dopo l’acquisto di Jamicic ci aspettiamo un campionato al vertice. Siamo molto soddisfatti e convinti di aver scelto di retrocedere in serie B, perché abbiamo ripreso un po’ di tranquillità, molta territorialità e quindi semplicità. Questa ripartenza è per noi una cosa molta positiva". Nel giorno dell’ esordio dell’ Italservice in Serie B, intervistato da "calcio cinque anteprima", l’amministratore delegato Pizza (foto) si è dimostrato convinto della coraggiosa scelta compiuta dalla società in vista di questa nuova stagione: "Inizialmente avevamo costruito una squadra fondata sulla territorialità, sulle nostre radici marchigiane e sui giovani ma ora, con l’arrivo di Jamicic, senza snaturare quello che è il nostro incipit, gli obiettivi sono cambiati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

