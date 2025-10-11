Milano, 11 ottobre 2025 – Chiude il 13 ottobre il casting speciale di ‘Italia’s got talent’, lo show prodotto da Fremantle Italia e in onda su Disney +. Fino a quella data, infatti, sarà possibile incontrare i giudici e i conduttori del programma e metterli alla prova. Questo casting, infatti, prevede che a mettersi in gioco in prima persona siano proprio Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi, Frank Matano e i conduttori Aurora e Fru. Come? Inviando la propria candidatura con un Direct Message su Instagram al profilo ufficiale @disneyplusit e proponendo le prove di talento più originali, leggere e divertenti con cui mettere alla prova giudici e conduttori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Italia’s got talent’, aperti casting per sfidare giudici e conduttori